Gaziantep'te Fetö Şüphelisi Tutuklandı
GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı saptanan 1 kişi tutuklandı.
GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı saptanan 1 kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nçıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - Gaziantep