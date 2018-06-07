Gaziantep'te Fetö Şüphelisi Eski Polis Tutuklandı

Gaziantep'te Fetö Şüphelisi Eski Polis Tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski polis memuru, tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö Şüphelisi Eski Polis Tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski polis memuru, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yazılan yazılı açıklayama göre, eski polis memuru Ömer A, soruşturma kapsamında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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