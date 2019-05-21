Gaziantep'te Fetö Soruşturmasında Bir Tutuklama

Gaziantep'te Fetö Soruşturmasında Bir Tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Fetö Soruşturmasında Bir Tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün askeri öğrenci mahrem yapılanması içerisinde öğretmen/askeri öğrenci 'abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen S.Ş. gözaltına alındı. S.Ş. sorgu ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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