Gaziantep'te Fetö Soruşturmasında Bir Tutuklama
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün askeri öğrenci mahrem yapılanması içerisinde öğretmen/askeri öğrenci 'abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen S.Ş. gözaltına alındı. S.Ş. sorgu ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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