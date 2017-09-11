Gaziantep'te Fetö Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklama

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bylock kullandığı belirlenen 7 kişiden 4'ü tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı tespit edilen farklı meslek gruplarından 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliden 4'ü sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.



Ayrıca hakkında daha önce yakalama kararı bulunan 1 kişinin de sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı öğrenildi. - GAZİANTEP