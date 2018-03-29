Gaziantep'te Fetö Soruşturması: 9 Tutuklama
Gaziantep’te bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Gaziantep'te bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si terör örgütü propagandası yapmak suçundan, 2'si de terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandı. - GAZİANTEP
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