Gaziantep'te Fetö Soruşturması: 1 Tutuklama
Gaziantep’te yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ’ByLock’ kullandığı tespit edilen şahıs, tutuklandı.
Gaziantep'te yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve 'ByLock' kullandığı tespit edilen şahıs, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen şahıs gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP
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