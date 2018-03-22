Gaziantep'te Fetö Soruşturması: 1 Tutuklama
Gaziantep’te yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve Bylock kullandığı tespit edilen şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve Bylock kullandığı tespit edilen şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen şahıs, gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP
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