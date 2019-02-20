Gaziantep'te Fetö Sanığına Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde "işçi ve köylerden" sorumlu imamı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Karaduran, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Karaduran ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen sanık Karaduran, örgütün okullarında çalıştığını, ancak görevi süresince örgütsel faaliyetlerde bulunmadığını öne sürdü.

ByLock raporlarının da delil sayılamayacağını savunan Karaduran, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın birden fazla telefon hattında ByLock kullandığını, 2006 yılında sözde "Niğde il imamı", daha sonra "Gaziantep bölge imamı Mehmet Kocatürk'e" bağlı "Gaziantep köyler ve işçiler sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğünü ve örgütün okullarında SGK kaydının bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Karaduran'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA