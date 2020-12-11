Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

11.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:12
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Y. ile avukatı katıldı.

Sanık, örgütün dershanesinde çalıştığını ancak herhangi bir terör faaliyetinin olmadığını, kullandığı ByLock programında da suç unsuru yazışmanın bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırmak suretiyle örgüte destek sağladığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Y'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

İlgili Haberler

Gaziye darp davasındaki 3 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis
Gaziye darp davasındaki 3 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis
Gazinin darbedilmesiyle ilgili davada 3 sanığa hapis cezası
Gazinin darbedilmesiyle ilgili davada 3 sanığa hapis cezası
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Başak Dizer Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Samatta Okan Buruk Cüneyt Çakır Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:15:40. #1.15#
title