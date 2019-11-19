Gaziantep'te FETÖ sanığı iş adamına 10 yıl hapis cezası

19.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:46

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık iş adamı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İsrafil Çalışkan ile avukatı katıldı.

Sanık Çalışkan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgütün gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra bu yapıya herhangi bir irtibatım olmadı. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın FETÖ/PDY'nin ekonomi yapılanmasında uzun yıllar aktif çalışmalarının tespit edildiğini, örgütün eğitim üst yapılanması ana şirketinin yöneticiliğini yaptığını, örgütün çok sayıda derneğine üyeliğinin bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çalışkan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA