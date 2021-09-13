Gaziantep'te FETÖ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi - Haberler
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Gaziantep'te FETÖ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te FETÖ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Gaziantep'te FETÖ sanığı hakkında hazırlanan iddianamede, 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı hakkında hazırlanan iddianamede, 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık Taner K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın KHK ile kapatılan derneğe üyeliğinin bulunduğu ve bağış yaptığı belirtilen iddianamede, örgüt elebaşının destek çağrısından sonra da Bank Asya'da hesap açtırıp yüklü miktarda para yatırdığı kaydedildi.

İddianamede, yer verilen tanık beyanlarında, sanığın örgüte eleman kazandırdığı, örgüt adına esnaftan para topladığı, eski Filipinler Fahri Konsolosluğu döneminde Filipinler'de "örgüt abiliği" yaptığı, Gaziantep ve Filipinler'de örgütsel eylemlerde bulunduğu belirtildi.

ByLock'ta örgütsel görevlendirmeler kısmında sanığın isminin yer aldığı ifade edilen iddianamede, "Şüphelinin örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kuruluş amaçlarını, ideolojisini, fikir, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü bir şekilde örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği ve örgüt evlerinde kalma, sohbetlere katılma, örgüt içinde farklı görevler aldığı anlaşılmıştır." denildi.

Gaziantep'te 3 Ağustos'ta gözaltına alınan zanlının yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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