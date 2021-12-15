Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sedat S, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı, sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün "mahrem imam"larınca ankesörlü hatla aranarak iletişim sağladığı ve örgüt evinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silhalı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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