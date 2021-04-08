Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet A. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün emniyet yapılanmasına yer aldığını ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığını ifade ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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