Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

17.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:02
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bekir S. ile avukatı katıldı.

Sanık Bekir S, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

ByLock kullanmadığını savunan sanık, "Eğer kullanmış olsaydım bunun bir karşılığı olması lazım, birisiyle iletişime geçmem gerekirdi ancak bu tespit edilememiştir. Bu nedenlerle beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığı ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bekir S'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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