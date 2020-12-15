Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

15.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:50
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet K. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları ve tanık beyanlarını kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüt toplantılarına katıldığını ve "zaafları olmayan, her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş polis memurlarının" ifade edildiği "saya" grubunda yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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