Gaziantep'te FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
19.10.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:50
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim G. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, dosyadaki mevcut delil durumuna göre sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık İbrahim G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan