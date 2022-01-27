Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA, Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ramazan B. katılmadı.

Sanık avukatı, atılı suçlamaları kabul etmeyerek müvekkilinin herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgüt evinde kaldığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, Güncel, Haber

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