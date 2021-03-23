Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

23.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:53
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/DPY) yönelik davada yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/DPY) yönelik davada yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muharrem A. ile avukatı, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın başkasının adına kayıtlı telefon hattından ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Muharrem A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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