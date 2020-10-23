Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası

23.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:08
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski hakim ve eski savcı eşine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski hakim ve eski savcı eşine 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski savcı Y.Y. ve eski hakim eşi S.Y. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanıkların örgüt evlerinde kaldıklarını, örgütsel toplantılara katıldıklarını ve sınava örgüt evlerinde hazırlandıklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Engin Yıldırım Abdülhamit Gül Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Derviş Zaim Sinem Kobal Binnur Kaya
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim
Daha Fazla Bursa Bakan Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 16:09:42. #1.15#
title