Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis - Haberler

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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada, eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada, eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hamit Ali Ö. ile avukatı katıldı.

Sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın örgütle ankesörlü hatla iletişim kurduğunu ve örgüt evinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Paralel Devlet Yapılanması, Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, Güncel, Haberler

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