Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Serdar İ. ve avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan arandığını ve "Gökhan" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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