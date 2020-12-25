Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

25.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:09
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hüseyin U, Adıyaman Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarca ankesörden arandığını ve örgütsel toplantılara katıldığı belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin U'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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