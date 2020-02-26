Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

26.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:10
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Şahin Şahin ile avukatı katıldı.

Sanık Şahin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını, aleyhine beyanda bulunanların baskı altında ifade verdiğini gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün mahrem imamlarınca ankesör/sabit hattan arandığını, kod isim kullandığı ve "himmet" adı altında örgüte maddi yardımda bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Şahin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: AA

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