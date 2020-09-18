Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan ve meslekten ihraç edilen astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
18.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:46

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan ve meslekten ihraç edilen astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bayram B. ile avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt evinde barınma amaçlı kaldığını, örgütsel bir faaliyetinin bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarca sabit hatlardan arandığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bayram B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Adsız Günebakan
Adsız Günebakan
AA Editörü
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