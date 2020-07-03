Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası
03.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:11

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zekeriya D. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Örgütle hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunan Zekeriya D, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve Batman'da görev yaptığı dönemde mahrem imamlarca sabit/kontörlü hatlardan arandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Zekeriya D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Manşet

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