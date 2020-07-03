Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zekeriya D. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Örgütle hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunan Zekeriya D, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve Batman'da görev yaptığı dönemde mahrem imamlarca sabit/kontörlü hatlardan arandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Zekeriya D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA