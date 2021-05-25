Gaziantep'te FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis
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Gaziantep'te FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada yargılanan emekli polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada yargılanan emekli polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat A. ile avukatı katıldı.

Sanık, emekli olana kadar tuşlu telefon kullandığını sonrasında telefon değiştirdiğini belirterek hakkındaki veri inceleme raporunu kabul etmediğini savundu.

Duruşma savcısı sanığın ByLock kullandığını ve örgüte maddi destek sağladığını ifade ederek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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