Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli 11 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi 11 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Haber

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