Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.