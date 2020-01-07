Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

07.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:16
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Gaziantep'te 4, Kayseri'de bir adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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