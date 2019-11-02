Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

02.11.2019 11:04

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen zanlılardan G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA