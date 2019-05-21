Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/DPY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında, askeri öğrencilerden sorumlu, "öğretmen" konumunda yer aldığı belirlenen S.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA