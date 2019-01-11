Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2 eski hakim gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından dün meslekten ihraç edilen Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan, ihraç edilenler arasında yer alan eski Gaziantep hakimi Mahmut Yaşar hakkında daha önce açılmış dava bulunduğu öğrenildi.

HSK tarafından dün 17 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmişti.

Kaynak: AA