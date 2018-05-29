Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon hatlarına ByLock yükleyerek kullandıkları belirlenen 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hatice D, Ayşegül S. ve Sümeyye G, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, Özlem İ, Süleyman Y, Yunus B. ve Esra T. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.