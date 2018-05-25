Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Metin Mustafa K, Elif K. ve Rabia D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Metin Mustafa K. ve Elif K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Rabia D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.