Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında bir astsubay yakalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında bir astsubay yakalandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, ilçe merkezinde konuşlu 106. Topçu Alayında görevli bir astsubayı gözaltına aldı.
Zanlının, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen astsubay, işlemlerin ardından Kocaeli'ye gönderilecek.