Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu
Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Eyyüp K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyyüp K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.