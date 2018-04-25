Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet yapılanması"na yönelik operasyonda 63 polisin gözaltına alındığı bildirildi.

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet yapılanması"na yönelik operasyonda 63 polisin gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda emekli, açığa alınan ve görevlerinden ihraç edilen 63 polisin gözaltına alındığı kaydedildi.

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