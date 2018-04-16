Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan, M.Ş. ve S.K. örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.
Zanlılardan G.E, H.S. ve S.K'nın hakkında ise adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.