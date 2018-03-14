Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde tutuklanarak cezaevine kondu.

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