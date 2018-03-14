Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Gaziantep il genelinde FETÖ/PDY'nin gaybubet evi olarak bilinen örgüt mensuplarının saklandığı gizli evlerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ve koordinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon neticesinde Mehmet Akif Yeşilyurt isimli zanlı gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kişi üzerine GSM hattı kullandığı ve gaybubet evinde "Musa" ismini kullandığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.