Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Gaziantep il genelinde FETÖ/PDY'nin gaybubet evi olarak bilinen örgüt mensuplarının saklandığı gizli evlerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ve koordinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 6'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 3 zanlı da savcılık tarafından serbest bırakıldı.