Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu
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Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve ByLock kullandığı tespit edilen D.C. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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