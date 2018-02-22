Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan iş adamı Y.Ö. ve örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan bir derneğin eski yöneticisi S.D. ile "gaybubet evi"nde saklanan N.Ş, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö. ile ByLock kullandığı belirlenen S.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hamile olan N.Ş. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.