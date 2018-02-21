Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı tespit edilen F.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.K, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.