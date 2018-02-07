Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı dershanede çalışmış, ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen ve hakkında daha önce yakalama kararı bulunan şüpheli H.K, gözaltına alındı.

H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.