Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararname ile kapatılan dernekte üyeliği bulunduğu ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen A.D. gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.