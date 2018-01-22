Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu
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Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararname ile kapatılan dernekte üyeliği bulunduğu ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen A.D. gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

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