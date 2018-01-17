Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi iş adamlarına yönelik soruşturma çerçevesinde S.A. ve N.B.P. ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen A.Ş, M.Ş. ve M.F.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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