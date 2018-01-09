Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan FETÖ'ye müzahir derneklerde görevli ve örgütle iltisakı bulunan kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.