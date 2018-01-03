Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin "mahrem evler" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve ByLock kullandığı tespit edilen A.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.