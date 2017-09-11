Gaziantep'te Fetö/pdy Operasyonu
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Öte yandan hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan bir şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.